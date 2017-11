Du 8 au 12 Novembre Jérémy Belier dans « PLAYGROUND » One man show au Théâtre des Oiseaux 

Quand il n’y a plus d’espoirQuand la fin du monde est procheEt qu’il n’y a plus de Nutella pour les tartinesQui appelle-t-on?!Mais s’il n’est pas dispo et que c’est vraiment le bordel, on peut toujours compter sur Jérémy Bélier.Il ne sauvera personne et surtout pas les petits chats.

Mais pour vous faire patienter, il vous racontera des histoires d’un surréalisme noir caustiquement inspirées par sa boulimie littéraire et son ardente cinéphilie.