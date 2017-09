[Spectacles Jeune Public 2017-2018]

La scène de la salle Saint-Exupéry sera le théâtre de nombreux contes et spectacles pour enfants, à partir du 30 septembre prochain.

Jusqu’au mois d’avril, les petits mentonnais vont avoir de quoi rêver grâce à neuf représentations théâtrales qui leur seront proposées par les compagnies Théâtre Chou et Dessous de Scènes, dans le cadre de la nouvelle saison « Spectacles Jeune Public ».

Programmation :

▪️30 septembre 2017 : Poucette

▪️28 octobre 2017 : L’homme qui plantait des arbres

▪️22 novembre 2017 : 3 Z’Histoires de loups

▪️12 décembre 2017 : L’homme qui plantait des arbres

▪️27 janvier 2018 : Le rossignol de l’Empereur

▪️10 février 2018 : Le joueur de flûte de Hamelin

▪️22 mars 2018 : Et une, et deux, et trois Z’histoires

▪️7 avril 2018 : Et une, et deux, et trois Z’histoires

▪️28 avril 2018 : Pierre et le loup

Tarif : 6€ ( carnet de 10 entrées : 50€)

Renseignements et réservations : 06 10 42 68 61

#Menton #VilledeMenton











