Remy Lundi, Vendredi 19h

1Remy en direct du studio 2 de Radio Top Side, à chaque émission un thème musical différent ! Rock, soul, funk, disco, pop, electro, clubbing, variété française, etc…..

Remy dans cette émission est interactive vous propose d’y participer en live en vous connectant pendant l’émission au tchat …

Contact

Emission à suivre à partir de 21h Deejay tracks

Information

Depuis sa création, Radio Top Side ne cesse d’innover et de se perfectionner grâce à la motivation de ses créateurs et à la fabuleuse évolution du numérique.

Radio Top Side est à l’origine de rediffusions en direct: d’événements, d’émissions, de soirées, principalement sur la côte d’azur mais aussi dans d’autres villes comme Lyon et Paris.

Couvrant, aujourd’hui, le monde entier grâce au web et la côte d’azur (de Bordighera à St Tropez) grâce à la RNT (Radio Numérique Terrestre), Radio Top Side s’adresse à tous ceux qui souhaitent redonner une place prépondérante à la communication de proximité.

A ce jour, Radio Top Side met en avant le partenariat et la promotion des commerçants, artisans, artistes et associations des villes du littoral, du moyen et du haut-pays.

Elle est en phase avec les nouvelles tendances et met à disposition de ses auditeurs, des outils de communication, de dialogues, d’échanges et de services en restant une véritable passerelle d’informations musicales et culturelles.

Radio Top Side offre la possibilité, à de jeunes et talentueux DeeJays, de venir mixer en direct et reçoit régulièrement ceux qui ont réussit à s’imposer dans le milieu de la nuit, lors d’émissions spéciales.

La parole vous est donnée sur le tchat et à l’antenne en direct. Les nouvelles technologies qui s’offrent à nous, permettent de réaliser des émissions de qualité en son et images sur, le web et notre application mobile.

Tout ceci dans un seul et unique but:

Offrir le Meilleur à nos auditeurs !

Vous appréciez car vous êtes de plus en plus nombreux à partager l’aventure avec nous en nous soutenant et en nous écoutant

Plongez au cœur de la musique !

Radio Top Side continue depuis 2004 à faire vivre la radio de la baie du soleil sur la localité.

Jérôme Bellini

Président de l’Ass Nip production / fondateur de Radio Top Side