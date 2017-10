Radio Top Side au cœur du Festival des Héros de la Télé 2017

Du 7 et 8 octobre 2017, place de Libération à Beausoleil Radio Top Side animera et vous fera vivre en direct et rencontrer les Héros de la Télé, les acteurs de vos séries françaises préférées, les 6, 7 et 8 octobre 2017, place de Libération à Beausoleil. Séances photos, dédicaces, montée des marches, cérémonie de remise des Trophées du Public 2017 récompensant les séries les plus populaires.

Tout un programme de rencontres des artistes avec le public avec des animations autour du monde de l’audiovisuel : atelier sur les techniques du son et de l’image avec l’ESRA, concours de cuisine pour les 6-12 ans « Les mini-chefs »orchestré par de grands chefs étoilés français et de la Principauté de Monaco, grand casting pour les enfants avec tournage d’une scène culte du cinéma français… Le Festival des Héros de la TV à Beausoleil, un événement chaleureux, populaire et en entrée libre pour tous les fans des fictions françaises.

Pour cette nouvelle édition, Brigitte Fossey, Bruno Debrandt de la série Caïn, Lannick Gautry pour le film « La cage dorée », Véronique Genest, Bernard Montiel, Helena Noguerra, Nicolas Gob, Isabel Otero de Diane Femme Flic, Yves Pignot de la série « En famille », Daniel Prévost, Christian Rauth, Sagamore Stévenin, Olivier Saladin, Jacques Spiesser pour Commissaire Magellan, Patrick Puydebat des Mystères de l’amour, Bryan Trésor de Plus Belle la Vie, Jacqueline Corado…

Suivre l’actualité des Héros de la Télé sur Facebook

Le programme

Du 6 au 8 octobre 2017

Vendredi 6 octobre

– 18h, Théâtre Michel Daner [Situer]

Projection de Web Séries en compétition

– 20h, Place de Libération

Projection du fim « La cage dorée » et du court-métrage « Campo de Viberas »

En présence de représentants des deux films.



Samedi 7 octobre

– 10h, Place Libération [Situer]

Grand Casting Enfants

Devant un jury de professionnels.

– 12h30, Square Camille Blanc

Ouverture de la 6ème édition des Héros de la Télé

Discours de Monsieur le Maire, suivi d’un buffet méridional offert à la population.

– 14h30, Place Libération

Rencontres / Photos / Dédicaces

Rencontre avec les acteurs de vos série préférée. Faites dédicacer vos selfies grâce aux bornes « Selfie Mirror » qui les imprimera.

– 15h30, Place Libération

Les ateliers de l’ESRA

Ateliers techniques, image, son, présentation…

– 16h30, Théâtre Michel Daner

Projection du Casting

Vos enfants sur grand écran ! Toutes les scènes réalisées lors du Casting de la matinée.

– 18h, Place Libération

Montée des marches et remise des Prix du Public 2017



Dimanche 8 octobre

– 10h à 12h, Place Libération

Atelier cuisine « Les mini Chefs »

La meilleure salade de fruits des 6-12 ans

En présence de chefs étoilés Français et de la Principauté de Monaco et de Gontran Cherrier (M6).

– 10h à 12h, Théâtre Michel Daner

Réalisation de la Scène avec les Primés du Casting

Les 6 primés tourneront une scène avec des acteurs comme au cinéma !

Télécharger le programme

Infos pratiques

Toutes les animations sont libres et gratuites.

Pour tout renseignement : 04 93 41 71 71 ou info@beausoleil-tourisme.com

Retrouvez l’actualité au quotidien et les événements de la Ville de Beausoleil partenaire officiel de votre radio.