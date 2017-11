📌 Plus de 450 collégiens et lycéens se sont rendus au palais de l’Europe mercredi pour le 1er salon de l’orientation et de la formation professionnelle organisé par le BIJ de la Ville de Menton, en partenariat avec la mission locale Est 06 et le CIO.

Sur place, 49 stands d’information attendaient les visiteurs ! Formations en bâtiment, hôtellerie, restauration, transport et logistique, tourisme, animation ou marketing…de nombreux métiers étaient représentés.

