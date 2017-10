On fête Halloween dans les centres de loisirs ! Jusqu’au 3 novembre, les centr…

On fête Halloween dans les centres de loisirs ! 🎃

Jusqu’au 3 novembre, les centres de loisirs « Anne-Frank » et « Les Grenouilles Bleues » vivent dans l’atmosphère étrange d’Halloween, pour le plus grand bonheur des enfants.

Des ateliers de décoration ont été mis en place et font appel à leur esprit imaginatif : réalisation de monstres et fantômes souriants, masques, araignées et autres chauves-souris ; des ateliers de cuisine pour faire surgir de leur petite tête des plats colorés et bizarres et aussi des sorties à Sainte-Agnès pour partir à l’aventure par le biais de chasses au trésor.

Dans une ambiance orangée, les animateurs sont déguisés en personnages inquiétants mais toujours avec le sourire, histoire de rassurer les enfants espiègles, aux yeux rieurs…

Au programme également :

– Rallye photo à la découverte de Menton

– Journée « Où je veux, quand je veux »… Avec Self libre le midi !

– Tournois sportifs…

#Menton #VilledeMenton







Source