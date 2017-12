Nous vous attendons nombreux aujourd’hui, à 16h, pour la première parade de Noël avec les mascottes Robocar Poli, Masha & Michka, et Paddington, et bien sûr le Père Noël et ses lutins ! 🎅

▶️ Parcours : Casino Barrière, Avenue de Verdun, Avenue Thiers, Avenue Edouard VII, Avenue Carnot, Avenue Félix Faure, Place Ardoïno, Rue de la République, Rue Partouneaux, Avenue de Verdun, Casino Barrière.

#NoelAMenton #Menton #VilledeMenton

📌 Rendez-vous ce samedi 23 décembre, à partir de 16h, pour la première parade de Noël ! 🎅

Menton accueillera les mascottes Robocar Poli, Masha & Michka, et Paddington, et bien sûr le Père Noël et ses lutins !

▶️ Parcours : Casino Barrière, Avenue de Verdun, Avenue Thiers, Avenue Edouard VII, Avenue Carnot, Avenue Félix Faure, Place Ardoïno, Rue de la République, Rue Partouneaux, Avenue de Verdun, Casino Barrière.

#NoelAMenton #Menton #VilledeMenton #CotedAzurFrance





Source