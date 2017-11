Noel à Menton Du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 Programme

Le Père Noël est de retour à Menton pour nous raconter, cette année, la magie d’un Noël traditionnel.

Au pied du sapin, dont le vert persistant symbolise la vie au cœur de l’hiver, les chants, les parfums d’épices, les lueurs de bougies, les scintillements de boules et de guirlandes, installent une douce poésie et font vivre ou revivre un charme associé à l’’enfance, au partage, à la sérénité.

La Ville de Menton vous invite à vivre ce moment de grâce, un mois durant, au milieu des motifs animés et des décors des jardins Biovès pour un Noël rouge et or dans la plus pure tradition.

Au programme :

Parades, animations musicales en ville et dans les vallées

Jardins Biovès : boîte aux lettres du Père Noël, petit train, concerts Christmas’Roll 4, promenades à dos d’ânes ou de poneys, La Petite Ferme, manèges et stands gourmands

Spectacles au théâtre Francis Palmero et concert du nouvel An

Esplanade Francis Palmero : patinoire, grande roue, course de Pères Noël

Et aussi…

Crèches, ateliers enfants et ados, concours de vitrines commerçants et collecte de jouets.

Collecte de jouets de Noël, place de la Mairie :

Vendredi 1er décembre, de 14h à 18h

Samedi 2 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Et du 4 au 6 décembre, de 14h à 18h

MARCHE DE NOEL – MAIL ET ESPLANADE FRANCIS PALMERO

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018, tous les jours de 10 h à 19h.

Inauguration marché de Noël et illuminations : Samedi 09 décembre à 18h

STATIONNEMENT GRATUIT A MENTON

TOUS LES WEEK-ENDS DE DECEMBRE A PARTIR DU 09 DECEMBRE

Afin de permettre aux Mentonnais et aux visiteurs de faire leurs achats de Noël dans les meilleures conditions, le stationnement sera entièrement gratuit les week-end des 9, 16, 23 et 30 décembre inclus.

Que ce soit sur les places habituellement payantes en surface ou dans les parkings souterrains, en lien avec les sociétés délégataires, il ne vous en coûtera pas un centime. De quoi profiter encore plus de Noël à Menton !

PROGRAMME DU 9 DECEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

LES PARADES EN VILLE

Les samedis 23 et 30 décembre de 16h à 17h30.

Parcours : Casino Barrière – Avenue de Verdun – Avenue Thiers – Avenue Edouard VII – Avenue Carnot – Avenue Félix Faure – Mairie – Rue de la République – Rue Partouneaux – Avenue de Verdun – retour Casino Barrière.

Samedi 23 décembre

Char Ours avec le Père Noel et ses lutins

Mascottes Paddington, Masha & Michka, Robot Car Poli, Emoji, Bisounours

Parade Magic Christmas – Gnomyks

Samedi 30 décembre

Char Ours et les lutins

Mascottes Paddington, Masha & Michka, Robot Car Poli, Emoji, Bisounours

Parade Star’s & Fire – Anap Ka – All Girls Band

LES ANIMATIONS MUSICALES DANS LES VALLEES DE MENTON

Samedi 09 décembre : Carei – Plateforme arrêt bus Avenue de Riquer / Avenue des Chênes

Fanfare de Clowns à 15h30

Samedi 16 décembre : Borrigo – Parking Tony Russo

Baby Doll Christmas Songs à 15h30

LES ANIMATIONS MUSICALES EN VILLE (petits concerts en point fixe)

Parcours 1 : Casino Barrière – Place Saint Roch – Place Koenig – Place aux herbes – Place du Cap – Place de la Mairie – Rue Partouneaux- Jardins Biovès.

Parcours 2 : Place Saint Roch – Place Koenig – Marché des Halles Municipales – Place aux Herbes – Place du Cap.

Parcours 3 : Casino Barrière – Jardins Biovès – Avenue Thiers –Avenue Carnot – Avenue Félix Faure – Place Saint Roch – Place Clémenceau.

Vendredi 08 décembre : Christmas Street Band: à 15h30 – Parcours 1

Samedi 09 décembre : Christmas Street Band: à 10h – Parcours 2 et à 15h30 – Parcours 3

Dimanche 10 décembre : Christmas Street Band: à 10h – Parcours et à 15h30 Parcours 3

Dimanche 17 décembre : Jazz Band de Noël : à 10h – Parcours 2 et à 15h30 – Parcours 3

Lundi 18 et mardi 19 décembre : Jazz Band de Noël : à 15h30 – Parcours 1

JARDINS BIOVES DU BAS (face au casino)

Samedi 23 décembre à 11h : Chants de Noëls traditionnels interprétés par la chorale CE1/CE2 du Conservatoire de Menton, dirigés par Mélodie Mariette.

Dimanche 24 décembre à 15h : Contes de Noël Kamishibaï pour enfants à partir de 3 ans – « la Légende du Sapin » & « Noël approche ».

Mardi 26 décembre à 15h : Crazy Circus – spectacle de jonglerie, équilibre, magie, portés acrobatiques, clowns, tissus aérien…

Mercredi 27 décembre à 15h : Benjamin Lycan et le secret de la Pyramide.

Jeudi 28 décembre de 10h à 12h : Atelier création d’une marionnette : places limitées à 40 enfants maximum. Limité à 40 enfants maximum – 10 enfants par tranche de 30min – 5€ – inscription obligatoire.

Jeudi 28 décembre à 15h : Un terrien sur la Lune –ventriloquie, marionnettes, magie.

Vendredi 29 décembre à 15h : Sculpteur sur glace.

Dimanche 31 décembre à 16h : Spectacle de feu – jongleurs & danseuses feu.

Mardi 02 janvier à 15h : Saperlipoflûte – spectacle pirate, clown, musique, combat, magie.

Mercredi 03 janvier à 15h : Clown Blanc – venez peindre le blown Blanko et laissez libre court à votre créativité.

Jeudi 04 janvier à 15h : Parrots show – spectacle avec des perroquets.

Vendredi 05 janvier à 15h : Hissez-Haut – tissus aériens, ancre aérienne, acrobate.

Samedi 06 janvier à 15h : Concert pour petites Oreilles –voyage musical, découverte d’une vingtaine d’instruments de musique différents.

Dimanche 07 janvier à 15h : Street Magic – magie, quick change.

Boite aux lettres du Père Noël

Du samedi 09 au jeudi 21 décembre 2017

Rencontre avec le Père Noël, le dimanche 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h en bas des jardins Biovès.

Petit Train

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 de 10h à 19h. Le 25 décembre et le 01er janvier de 14h à 19h – 2€ le ticket – 10€ les 6 tickets

Promenade à dos d’ânes ou de poneys (au niveau de la fontaine du Roi des Belges)

Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 à partir de 14h – 3€ le tour

Christmas’Roll 4

Samedi 16 décembre à partir de 10h30 : l’Association Rhythm of 50’s organise le Christmas’Roll 4. Concerts, démonstration de rock’n’roll, pom-pom girls avec l’Association Fit Dance, animations diverses, jeux enfants ….

JARDINS BIOVES DU HAUT

La Petite Ferme

Du jeudi 21 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 : Brebis, agneaux, poules, lapins…

Manèges

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 de 10h à 19h – Les 25 décembre et 01er janvier de 14h à 19h

Toboggans : 1.50€ – 1 descente / 5€ – 4 descentes / 10€ – 10 descentes

Carrousel : 2€ – 1 tour / 6€ – 4 tours / 10€ – 8 tours

Mini boite à rires : 4€ les 10 min

Trampoline : 5€ le tour

Stands Gourmands

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 (sauf 25 décembre et 01er janvier) de 10h à 19h : Crêpes, Gaufres, vin chaud, chocolat chaud, marrons, pomme d’amour

SPECTACLES THEATRE FRANCIS PALMERO

Samedi 9 décembre à 21h

Riviera Orchestra présente « Broadway Musicals » – 1ère série 25€ (demi-tarif -12 ans 12.5€)

2ème série 20€ (demi-tarif -12 ans 10€) – 3ème série 15€ (demi-tarif -12 ans 7.50€)

A travers son spectacle « Broadway Musicals », l’Orchestre d’Harmonie La Garde et ses chanteurs, acteurs, danseuses vous transporteront pendant 1h30 à New-York, 42nd Street, Broadway !

Samedi 23 décembre à 15h

« Le Noël de Mr Scroodge » – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Scrooge, usurier avare, reçoit le soir de Noël, la visite de trois esprits qui, lui montrant le passé, le présent et le futur, vont à jamais transformer cet homme en bienfaiteur de son village. Des décors somptueux. Un spectacle drôle et émouvant dans la magie du conte de Noël de Charles Dickens. Un message de partage pour retrouver l’esprit de Noël.

CONCERT DU NOUVEL AN – PALAIS DE L’EUROPE : THEATRE FRANCIS PALMERO ET FORUM

Lundi 01er janvier 2018 à 17h

5 € (théâtre) – 3 € (salle du Forum de France)

Gratuité pour un enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte et gratuit pour les élèves du Conservatoire.

Orchestre Philharmonique du Piémont et le Ballet classique de Turin

Direction : Paul-Emmanuel Thomas

Offenbach-Rosenthal : La Gaité parisienne

Rossini : ouverture de Semiramide

Strauss : le beau Danube bleu

Inauguration : Samedi 09 décembre 2017 à 18h : présence d’un père noël et de son âne « comportant dans ses paniers des sachets de bonbons pour distributions aux enfants, spectacle de l’école la Villa Blanche et représentation de l’école de danse FITDANCE.

Dimanche 10 décembre à 14h30 : spectacle danse Association M’Road.

Dimanche 10 décembre à 15h30 : cours ragga live par l’Association M’Road.

Mercredi 13 décembre à 14h30 : spectacle danse Association Orientalys.

Mercredi 13 décembre à 18h : cours zumba par l’Association M’Road.

Vendredi 15 décembre de 14h30 à 16h30 : Spectacle de la « troupe de la villa blanche ».

Samedi 16 décembre à 14h30 : spectacle danse Association Orientalys.

Samedi 16 décembre à 18h : concert rock par l’Association M’Road.

Dimanche 17 décembre de 14h à 17h : Ecole de Musique Art Riviera Casting.

Mercredi 20 décembre à 14h30 : spectacle danse Association Orientalys.

Vendredi 22 décembre entre 14h30 et 16h30 : Troupe de la Villa Blanche.

Vendredi 22 décembre à 18h00 : APLOA, danse africaine et percussionnistes.

Samedi 23 décembre à 16h : Troupe de la Villa Blanche.

Mercredi 27 décembre à 14h30 : spectacle danse Association Orientalys.

Mercredi 27 décembre à 15h30 : danse enfants cours interactif par l’Association M’Road.

Vendredi 29 décembre : 18h00 spectacle cabaret contemporain par l’Association M’Road.

Samedi 06 janvier à 14h30 : spectacle danse Association Orientalys.

Dimanche 07 janvier de 14h à 17h00: Concert « Azur Tempo fait son show en plein air ».

De plus nous avons le plaisir d’accueillir tous les week-ends des créateurs de la région provenant de l’association « je crée, je fabrique », installations de ces derniers sur une allée de l’esplanade Francis Palmero, des ateliers de certains créateurs seront également proposés aux enfants au fil de ces journées ou sur le stand même – en attente date et horaires.

PATINOIRE – ESPLANADE FRANCIS PALMERO

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 inclus, tous les jours de 10h à 19h (inclus 25 décembre et 01er janvier) excepté les vendredis et samedis de 10h à 23h et les dimanches 24 et 31 décembre de 10h à 18h.

6€ adultes – 5€ enfants de 4 à 7 ans.

La patinoire mesure 20m x 15m soit une surface globale de 300 m2 avec un plancher technique.

GRANDE ROUE – ESPLANADE FRANCIS PALMERO

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018, tous les jours de 10 h à 19h.

4€ adultes – 3€ pour les moins de 12 ans.

La Grande Roue est haute d’environ 25 mères.

COURSE DE PERES NOEL – ESPLANADE FRANCIS PALMERO

Samedi 16 décembre, une course de Pères Noël est organisée par l’ASDM section Athlétisme

1 départ à 10h pour les petits de 6 à 10 ans avec un tour de circuit (joint)

1 départ à 10h30 pour les 10 / 14 ans avec 2 tours de circuit et passage sur le sable.

Remise des prix 11h00.

La course est encadrée par les entraineurs de l’ASDM. Il y aura 4 catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets.

CRECHES

Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018

Crèche place Koenig

Crèche place de la Mairie

Crèche à l’intérieur du Lanternier (Aide Humanitaire, Secours Populaire, Vivre à Monti, Comité des Feux de Forêts de Castellar, Ecole de la Villa Blanche).

ATELIERS POUR ENFANTS ORGANISES PAR L’OFFICE DE TOURISME

Devant le Palais de l’Europe : Ateliers pour enfants organisés par l’Office de Tourisme (sapins, fruits déguisés…)

Samedi 9 décembre : ATELIERS MINI SAPINS – 8€ par enfant – 2 sessions d’1h (de 14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.

Samedi 16 décembre : LA CHAUSSETTE DU PERE NOEL – 8€ par enfant – 2 sessions d’1h (de 14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.

Mercredi 20 décembre : ATELIER BOUGEOIR DE NOEL – 8€ par enfant – 2 sessions d’1h (de 14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.

Mercredi 27 décembre : ATELIER FRUITS DEGUISES – 8€ par enfant – 2 sessions d’1h (de 14h à 15h et de 15h à 16h) inscriptions obligatoires à l’Office. Places limitées à 15 enfants par session.

ATELIERS ORGANISES PAR LE SERVICE DU PATRIMOINE

ATELIERS MINI TOQUES

Mercredi 3 janvier 2018

Sucette Chocolat : Tu es gourmand(e), alors pour Noël, nous t’invitons à réaliser des sucettes en chocolat. Tu le feras fondre afin de lui donner la forme que tu voudras. Ensuite, tu les décoreras pour les rendre encore plus appétissantes.

Pour les 6/12 ans : de 14h à 16h – 18€ par enfant – Matériel fourni

Sur réservation au 04 89 81 52 76

pamela.pages@ville-menton.fr – Jardin Serre de la Madone – 74 val de Gorbio

ATELIERS ENFANTS

Mardi 2 janvier 2018

Bougie de Noël : Pour célébrer l’équinoxe d’hiver, à la Sainte-Lucie, on allume les bougies. Effectivement, c’est le jour le plus court de l’année. Alors pour que la lumière ne s’éteigne pas, on allume des bougies. Dans cet atelier, tu apprendras à faire des bougies et à les décorer selon ton goût.

Pour les 6/8 ans : de 10h à 12h – Pour les 9/12 ans : de 14h à 16h – 6 € par enfant

Les ateliers en 2 séances, tarif 12 € – Matériel fourni

Sur réservation au 04 89 81 52 76 – pamela.pages@ville-menton.fr – Service du Patrimoine – 5 rue Ciapetta

PASS’VACANCES

Les apprentis Gourmets. Dans le cadre du Pass’Vacances, pour la première fois, nous proposons des ateliers destinés aux ados entre 12 et 17 ans. Au cours d’ateliers adaptés à leur âge, ils pourront s’initier à la cuisine grâce aux conseils éclairés du médiateur.

Jeudi 4 janvier 2018

Sucette Chocolat : Pour Noël, nous t’invitons à réaliser des sucettes en chocolat. Tout d’abord, tu le feras fondre afin de lui donner la forme que tu voudras. Ensuite, tu décoreras tes sucettes pour les rendre encore plus appétissantes.

Ouvert du lundi au vendredi – De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h – Tél. 04 92 10 51 32 – Guichet Unique – 9 rue de la Marne.

PACK COMMERCANTS ET CONCOURS DE VITRINES

Nous proposons aux commerçants de Menton de mettre leurs vitrines à l’heure de l’esprit de Noël et de profiter du « pack décorations » et du Concours de vitrines, que propose l’Office de Tourisme.

Pour profiter de ce pack décoration ou pour participer au concours, rien de plus simple, il suffit de renvoyer le bon de commande et la fiche d’inscription à l’Office de Tourisme avant le mercredi 15 novembre .

De plus, l’Office de Tourisme de la Ville de Menton, organise du 9/12/2017 au 07/01/2018 un concours de la plus belle vitrine réalisée par les commerçants sur le Thème de Noël. Ce concours s’adresse aux commerçants disposant d’une vitrine en rez-de-chaussée.

En fonction du classement, les commerces sélectionnés recevront les lots suivants :

1 ère place : Pack promotion (½ page dans le Menton magazine et le Menton info, 1 post sur la page Facebook de l’office du tourisme), 4 places en terrasse VIP lors d’un Corso de la Fête du Citron® 2018, une invitation pour 2 personnes à la soirée de Gala de la Fête du Citron® organisée par le Casino Barrière de Menton.

2 ème place : Une invitation pour 2 personnes à la soirée de Gala de la Fête du Citron® organisée par le Casino Barrière de Menton, 4 places en terrasse VIP lors d’un Corso de la Fête du Citron® 2018.

3ème place : 4 places en terrasse VIP lors d’un Corso de la Fête du Citron® 2018.

COLLECTE DE JOUETS

La collecte des jouets de Noël s’effectuera dans un chalet situé place de la Mairie.

Le vendredi 1er décembre de 14h à 18h – Le samedi 02 décembre de 10h à 12h et 14H à 18H – Du lundi 04 au mercredi 06 décembre de 14h à 18h.

Collecte de jouets neufs ou en très bon état, organisée par le CCAS en partenariat avec les associations mentonnaises.

