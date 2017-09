MORGANE JI – Jeudi 28 septembre à l’Indigo Grimaldi Forum Monaco

Une jeune métisse à la voix extraordinaire. Sa voix a une tessiture vraiment surprenante, à la fois dans sa tonalité et dans sa force, et elle l’accorde avec une écriture de chant vraiment originale et saisissante. Folk Roots Magazine / Ian Anderson C’est sidérant ! Une vraie découverte! Morgane, habitée par la grâce et puis par ce naturel qui fait tout le charme. Emission Pollen – France Inter / Jean-Louis Foulquier Creole Queen – L’exceptionnelle et talentueuse Morgane est originaire de La Réunion . Chantant en Créole Anglais, Français et autres langues, sa voix aborde le son d’une extraordinaire façon. The Argus / Jakki Phillips Dotée des traits enfantins d’une ingénue et des cordes vocales d’un derviche. Morgane attire même les auditeurs les moins familiers dans un tourbillon de rythmes primitifs et d’exhortations fiévreuses. A la fois shamanique et berçante. Irish Times. Sélection World musique **** Siobhan Long Morgane chanteuse phénomène : grâce envoûtante et timbre hors du commun. C’est du jamais entendu. Morgane panthère noire à la beauté sauvage, impose un timbre à nul autre pareil. L’Echo / Stéphane Marmain Morgane, une voix métisse, hors du commun. Une voix de braise et de vent. Originaire de la Réunion, la jeune femme en ramène un puissant vibrato, quelque chose d’incertain, d’inhabituel, quelque chose de merveilleux. La Nouvelle République du Centre Ouest / Loïck Gicquel La Relève Rock Etrange chanteuse que cette Réunionnaise de naissance, qui passe du chuchotement aux cris sans prévenir. Avec une voix proche de celle de Patty Smith ou de Moon…selon les chansons, Morgane Ji étonne et séduit. La Nouvelle République du Centre Ouest « Les week end de Charline » Fata Morgana – Une personnalité vocale très « black » dans une voix stylée à la fois granuleuse et fluide digne des meilleures références du genre…Des textes composés et chantés en français, anglais, créole, et même en jouant subtilement sur l’onomatopée…Et une présence sur scène propre à mettre le feu aux poudres… Trad Magazine / J.J Boidron Époustouflante ! Sur scène, la redoutable énergie de Morgane Ji, comme possédée, donne naissance à une véritable explosion musicale Charline B. / La Nouvelle République WWW.MORGANEJI.COM A voir / écouter également : Morgane Ji – Time Bomb