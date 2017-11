Météo Vendredi 3 Novembre 2017 Prenez votre temps !

Météo Côte d’azur

Une matinée plutôt ensoleillée, le temps s’ennuage progressivement en journée.

On attend de nombreux bancs de nuages élevés à partir de l’après-midi. Puis en cours et notamment en fin de journée, des entrées maritimes (nuages bas) envahissent les zones littorales ainsi que le moyen-pays (en altitude c’est plus dégagé malgré des nuages élevés). Ces nuages seront présents tout au long de la nuit de vendredi à samedi.

Le vent est plutôt faible en journée. Il est un peu plus sensible près des plages avec des rafales autour de 20/30km/h, voire 40km/h sur le Cap d’Antibes ou vers les Îles.

Les températures maximales en journée de 19 à 20 degrés près des côtes (voire localement 21 degrés), 17 à 20 degrés dans l’arrière-pays et autour de 16 à 18 degrés dans le haut-pays.

Radio Top Side vous souhaite une belle journée pour ce Vendredi et oui c'est le Week-end dans quelques heures!

Aujourd’hui c’est la Saint(e) Hubert Pensez–s‘y !

