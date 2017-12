Météo Vendredi 1 Decembre 2017 Prenez votre temps !

Météo Côte d’azur

C’est le premier jour de l’hiver! Et oui L’hiver météorologique commence ce vendredi ! Il couvre les mois de décembre, janvier et février.. (période la plus froide de l’année dans l’hémisphère nord).

C’est également une journée instable qui se profile. Merci dame nature



En cours de matinée, le soleil sera généreux sur notre département dans une ambiance bien froide, glaciale en montagne !

Progressivement, le ciel se charge de nuages en 2ème partie de journée. La goutte froide venue du Nord se creuse en mer : localement des averses parfois soutenues (et orageuses près de la mer) sont attendues par retour d’Est à partir de la soirée. Le risque d’averses sera présent tout au long de la nuit ainsi que le lendemain.

La limite pluie-neige sera autour de 500m dans un premier temps puis s’abaissera vers 300m en cours de nuit, voire 200m. Prudence sur les routes, des cumuls autour de 2 à 5/6cm sont attendues samedi matin sur les premières collines au-dessus de 500m, voire une dizaine de cm au-dessus de 1000m, notamment sur les Préalpes d’Azur (voire 15/20cm sur le Cheiron d’ici samedi matin).

Sur le chaînon frontalier, un épisode de Lombarde va se mettre en place et d’abondantes de chutes de neige seront au programme. On attend entre 30 à 50cm sur les sommets du chaînon frontalier d’ici dimanche matin (voire + vers l’Italie).

Côté vent, il sera faible à sensible de secteur Sud-Ouest. En fin de journée, le vent tourne à l’Est et il soufflera modérément avec 40 à 60km/h en rafales. Prudence, le vent de Nord-Est se lève en cours de nuit sur le département et localement de fortes rafales sont prévues pour le lendemain, notamment sur le Mercantour/Roya ainsi que sur les caps les plus exposés (rafales autour de 80 à 100-110km/h).

Les températures seront très froides en matinée autour de 1 à 5/7 degrés près de la mer, -8 à 2/3 degrés dans les vallées de l’arrière-pays et -15 à Isola 2000.

La masse d’air froide s’accentue et on attend seulement en journée 9 à 11 degrés près des côtes.