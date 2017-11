Météo Samedi 4 Novembre 2017 Prenez votre temps !

Météo Côte d’azur

Le temps est nuageux ! En effet un voile de nuages élevés est attendu ce samedi.

Ils seront plus denses et opaques en cours et fin d’après-midi sur l’ensemble du département à l’approche d’une dégradation attendue cette nuit avec localement quelques gouttes ou averses possibles en soirée.

À noter que les nuages bas qui se sont installés la nuit dernière près des côtes ainsi que dans les vallées proches, seront bien présents en début de journée de samedi (une ondée n’est pas exclue dans la nuit). les nuages se dissiperons progressivement près des côtes en journée tandis que dans l’intérieur, le ciel reste nuageux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps se dégrade nettement avec le passage d’un front froid. Ce front traversera notre région d’Est en Ouest et apportera des pluies généralement modérées voire même soutenues et orageuses en fin de nuit avec le retour de la neige au-dessus de 2200/2300m). Prudence au fortes rafales de vent sous les orages les plus forts.

Les maximales restent douces en journée avec 18 à 20 degrés, profitez-en les températures baissent nettement les jours suivants.

