Météo Mardi 12 Décembre 2017 Prenez votre temps !

Météo Côte d’azur

Le plus gros est passé : les dernières pluies de la dégradation Ana s’évacuent vers l’Italie dans le courant de la soirée.

Le temps devient plus calme et sec pour votre journée de mardi.

Le risque d’avalanche reste fort ce mardi vigilance Orange Météo-France jusqu’à 13h, puis vigilance Jaune :

Le vent baisse d’un cran en cours de soirée de secteur Ouest à Sud-Ouest près des côtes, caps et îles, avec 40-50km/h, localement 60km/h. Dans la journée, il souffle plus faiblement, autour de 30 à 40km/h de secteur Sud-Ouest, toujours près des plages, caps et îles. Plus faible ailleurs (sensible sur les sommets).

Les températures maximales en journée de 12 à 14 degrés près des côtes, 9 à 11/12 degrés dans les vallées du moyen-pays et 5 à Saint-Etienne de Tinée.

Aujourd'hui c'est la Saint(e) Jeanne-Françoise de Chantal

