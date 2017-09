Météo Lundi 18 septembre 2017 Prenez votre temps !

Le temps sera nuageux sur l’ensemble du département ce lundi avec même une possibilité de quelques gouttes par endroits en journée. Une instabilité n’est pas exclue en cours de soirée sur l’Est du département.

Le vent s’atténue en cours de nuit de dimanche à lundi même si il est un peu sensible par endroits. Il se renforce un peu en journée près des côtes et surtout sur les caps les plus exposés avec des rafales autour de 40 à 50km/h (plus faible dans les terres).

Les températures maximales autour de 20 à 22 degrés près des côtes, voire un peu plus dans la région cannoise avec l’effet de foehn, 17 à 20 degrés dans les vallées du moyen-pays et 7 degrés à Isola 2000.

Lever du soleil: 07h14min19sec – Coucher du soleil: 19h35min24sec – Soleil au zénith (point de culmination): 13h24min52sec

Durée du jour: 12h21

