Météo France Vendredi 25Août

Un peu de nuage sur le littoral et en région PACA nous annonce Météo France, le soleil s’impose dans la journée. On déplore juste quelques gros bourgeonnements sur le relief corse.

Aujourd’hui:Averses et orages du Centre aux frontières du nord.

Vigilance orange pour canicule sur le département du Rhône.

Un temps instable avec de fréquentes averses, parfois soutenues et orageuses, s’étend du Centre au nord de la Lorraine, à la Champagne-Ardenne, la région parisienne et l’est des Hauts-de-France.

Au nord de la Loire jusqu’à la Flandre, le temps est très nuageux même si quelques éclaircies semblent se dessiner vers le Finistère, la pointe du Cotentin et le Pas-de-Calais.

Sur les plaines du sud-ouest, la matinée est souvent grise. Puis comme de l’Auvergne au nord-est, la journée se poursuit sous un ciel lumineux avec de rares ondées. Le vent d’Autan souffle dans son domaine, jusqu’à 60km/h sur le Lauragais et la Montagne Noire.

Portée par le vent marin, la grisaille est tenace sur le pourtour du Golfe du Lion et suffisamment épaisse pour donner de petites pluies ou bruines.

Les températures minimales sont comprises entre 13 à 16 degrés sur le nord-ouest et 17 à 21 degrés sur le sud du pays. Les maximales affichent 20 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 au nord de la Loire jusqu’au Benelux, 28 à 32 en général ailleurs, localement 33 autour de la Garonne et jusqu’à 33 à 35 du Val de Saône à l’intérieur de la Provence. C’est le début d’un épisode très chaud sur le centre-est et notamment sur le Rhône placé en vigilance orange.

