Météo France Samedi 9 septembre

Météo France nous promet un début de week-end très maussade. La perturbation affectant hier le Nord du pays parvient à s’enfoncer sur la région. Le temps s’ennuage vite des averses se produisent déjà sur la Provence. En Corse, le ciel est partagé entre nuages à l’Ouest et éclaircies à l’Est.

Sur le pourtour du Golfe du Lion, les précipitations sont généralement faibles et passagères. Elles sont suivies d’un ciel plus lumineux sous l’effet d’une Tramontane de 60/70 km/h en rafales. Les précipitations sont plus durables, soutenues et parfois orageuses près des Alpes et en PACA. La Côte d’Azur est la plus exposée au risque orageux avec localement des cumuls d’eau importants, voire un peu de grêle. Ce passage pluvio-orageux traverse la Corse ce soir.

Côté températures, prévoyez entre, 20 à 24 près de la Méditerranée et encore 25 à 28 degrés en Corse.

Météo France sur le reste du Pays

De la pluie, des averses et parfois de l’orage.

Une perturbation active traverse le sud-est du pays. Tôt ce matin, les pluies s’étiraient du sud de la Garonne au Massif Central jusqu’au Jura et les frontières allemandes. Elles se décalent rapidement sur l’Occitanie et Rhône-Alpes, avant de venir arroser les régions situées à l’est du Rhône à partir de la mi-journée.

Sur la moitié nord-ouest dès ce matin, et après la pluie du sud-ouest au quart nord-est, le temps devient plus changeant mais instable: les averses sont de plus en plus fréquentes et localement orageuses cet après-midi. Cette succession de giboulées conduit parfois à des cumuls significatifs, notamment vers la Normandie, sur les versants ouest du Massif Central et sur le sud de l’Aquitaine.

Au temps perturbé s’ajoute un vent d’ouest à nord-ouest sensible, approchant parfois 60 ou 70 km/h en rafales sur les côtes atlantiques.

Côté températures, prévoyez entre 16 et 20 degrés en général.

