Météo France Samedi 26 Août

De la Bretagne, le nord de la Loire et jusqu’à la frontière belge, la matinée s’annonce passgèrement nuageuse. L’après-midi sera plus agréable avec de belles éclaircies.

Sur le pourtour du Golfe du Lion, ainsi qu’au sud de la Garonne, là aussi la grisaille matinale sera compacte, avec parfois quelques faibles pluies près de la Méditerranée.

Sur le reste du pays, le ciel hésitera entre passages nuageux et périodes ensoleillées. En matinée, les nuages seront plus nombreux sur le quart sud-est avec parfois quelques ondées près des Alpes. Par contre l’après-midi, c’est près à partir de l’Aquitaine puis sur toute la façade ouest que les passages nuageux deviendront plus fréquents, avec des averses, parfois orageuses.

Le vent de sud en vallée du Rhône et le vent d’autan se maintiennent autour des 60/70 km/h en rafales.

Cet après-midi, les températures maximales atteignent 21 à 25 degrés près de la Manche, 26 à 31 en allant vers la Vendée, le Centre et la Lorraine, comme sur les plages de Méditerranée. Ailleurs, prévoyez entre 30 et 33 degrés, localement 34 à 36 sur le Sud-ouest, dans le couloir rhodanien et certaines vallées d’Auvergne.

.