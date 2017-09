Météo France Samedi 2 septembre

Météo France Cote d’azur

Autour de la Méditerranée pour Météo France, le soleil domine mais Mistral et tramontane soufflent fort autour de 70 à 90km/h. En Corse, le vent d’ouest soufflent entre 100 à 110km/h sur les caps jusqu’à 120 km/h l’après-midi.

Côté températures, ce matin il fait entre 9 et 14 degrés en général, 15 et 21 degrés près de la Méditerranée mais localement 7 à 9 dans l’intérieur du pays de 23 à 28 degrés autour de la Grande Bleue, localement 30 sur la Côte d’Azur et en Corse.

Météo France sur le reste du Pays

Aujourd’hui:Encore frais et perturbé à l’est mais amélioration par le Nord-ouest.

La journée reste encore bien agitée sur la plupart des régions de l’Est.

Le matin, les nuages sont encore nombreux du sud-ouest en passant par l’Auvergne, Rhône-Alpes jusqu’au nord-est, ils s’accompagnent de fréquentes averses du Grand-Est en Midi-Pyrénées et aux Alpes du Nord où il neige dès 2200m. Ces averses peuvent localement être orageuses.

L’après-midi, ce mauvais temps glisse progressivement vers l’est, du Massif Central aux Alpes en remontant vers la Franche-Comté jusqu’en Alsace-Lorraine.

A l’ouest, le temps est plus calme avec de belles éclaircies, mais encore bien frais, et de petites averses restent possibles en matinée du Centre vers les frontiéres belges où des orages restent possibles. L’après-midi, ces belles éclaircies gagnent le sud-ouest mais le risque d’averses se maintient de la Belgique au Bassin Parisien en Midi-Pyrénées. A noter que les éclaircies se font plus larges de l’Aquitaine au Poitou jusqu’en Normandie.

Mais en fin de journée, un voile de nuages élevés s’annonce par l’ouest.

L’après-midi, on attend à peine 18 à 23 degrés sur la plupart des régions localement 24/25 en Aquitaine, 23 à 28 degrés autour de la Grande Bleue, localement.

