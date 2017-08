Météo France Jeudi 31 Août

Les Températures ce matin de , 18 à 20° dans l’intérieur et 19 à 22° en bord de mer.l’ après midi, les Températures amorceront une baisse assez sensible en bord de mer le mercure oscillera encore entre 27 et 31°.

De fortes pluies sur le Centre-est et le Nord-est du pays.

L’après-midi s’annonce agitée avec des pluies souvent soutenues et localement orageuses sur une bande allant de l’est des Pyrénées et du golfe du Lion à l’est du Massif-Central aux Alpes du Nord jusqu’au Nord-Est. Le risque orageux n’est pas très marqué mais cette perturbation donne de forts cumuls de pluies notamment sur le Massif-Central, sur Rhône-Alpes, l’est de la Lorraine, l’Alsace et la Franche-Comté.

A l’avant de cette zone pluvio-orageuse, sur la Provence puis la Corse, quelques ondées se produisent sous les passages nuageux. Un coup de tonnerre n’est pas impossible.

A l’arrière, un ciel plus variable s’installe, dans une atmosphère bien fraîche. Des averses se produisent entre la Bretagne, les Pays de la Loire et l’ouest des Hauts de France. Elles sont moins nombreuses des Ardennes et de l’Aisne jusqu’à la Nouvelle Aquitaine.

Le vent tourne au secteur nord-ouest sur le golfe du Lion, avec des rafales de tramontane à 70/80 km/h.

Le changement de masse d’air et le rafraîchissement des températures se font cet après-midi sur la majeure partie du pays. Les maximales sont comprises entre 17 et 22 degrés en général.