Météo France Jeudi 07 Septembre

Mistral encore Mistral mais un peu de soleil sur les Alpes maritimes nous annonce Météo France.

Sur les régions méditerranéennes, le soleil s’impose malgré des passages de fins nuages d’altitude. Mistral et tramontane soufflent entre 60 et 80 km/h en rafales. Sur le relief des Alpes-Maritimes et de la Corse, le ciel se charge et des averses sont possibles localement, voire quelques orages isolés sur le Mercantour.

Les températures l’après-midi, sous les assauts du Mistral les thermomètres afficheront des valeurs à la baisse et de plus en plus proches des normales de saison; 26° à Menton et Cannes, 27° à Carpentras et Marseille, 24° à Nice