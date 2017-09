ELa Météo Météo France Dimanche 10 septembre

Météo France Cote d’azur

Météo France prévoit un dimanche ensoleillé avec du vent. Attention, ça décoiffe !

Sur la Corse, le ciel est menaçant toute la journée avec des averses et parfois de l’orage sur le relief et la façade orientale l’après-midi. L’Auvergne et l’ensemble du massif alpin sont également bien encombrés, avec des ondées le matin. Sur le pourtour méditerranéen, le soleil est de retour mais dans une ambiance ventée. Tramontane et mistral se renforcent pour atteindre 70 à 90 km/h en rafales.

Les températures maximales plafonnent entre, 21 à 25 degrés sur PACA .

Météo France sur le reste du Pays

Sur l’ouest des Pyrénées, leur piémont et la côte landaise, les averses se succèdent en matinée, elles sont neigeuses vers 2000 m d’altitude. Elles s’estompent l’après-midi mais le ciel reste bien chargé.

Sur le reste du pays, l’ambiance est automnale. Nuages et éclaircies alternent, avec quelques grisailles matinales au nord de la Seine et dans l’Est. L’ambiance est plutôt fraîche et humide, avec un vent d’ouest à sud-ouest souvent sensible. Sur la Bretagne, le ciel se couvre à nouveau et des pluies faibles s’invitent sur le Finistère dès la mi-journée. Le vent de sud-ouest se renforce sur les côtes bretonnes et près de la Manche avec des rafales de 60 à 80 km/h.

Les températures maximales plafonnent entre 17 et 21 degrés en général, 21 à 25 degrés sur PACA et le Languedoc.

