Menton Avenue de Verdun : consultation publique

Dans le cadre des travaux de requalification des trottoirs (côté commerces) de l’avenue de Verdun, la Ville souhaite recueillir l’avis de la population quant au devenir de l’aménagement végétal et plus particulièrement sur celui des dix-huit magnolias qui y sont disposés.

Une expertise menée sur ces arbres a mis au jour pour certains, un danger immédiat de chute et pour les autres, l’absence de perspectives de développement à moyen terme en raison de leur trop grande proximité avec la route ; route qui engendre une fragilité certaine et d’importantes contraintes, des déformations du revêtement pouvant être dangereuses pour les piétons et, plus généralement, un environnement peu propice à l’épanouissement de ce type d’arbres.

Les services municipaux envisagent trois scénarios possibles pour apporter une solution à cette situation présentant des risques de sécurité, tant pour les piétons que pour les usagers de la voie.

Ces scénarios sont soumis à l’avis du public jusqu’au 25 octobre minuit sur : https://www.menton.fr/mon-avis

