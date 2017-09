« Les Héros de la TV » reviennent à Beausoleil

Les 6, 7 et 8 octobre place de la Libération venez rencontrer les acteurs de vos séries françaises préférées !

Séances photos, dédicaces, montée des marches, cérémonie de remise des Trophées du Public 2017 récompensant les séries les plus populaires.

Tout un programme de rencontres des artistes avec le public avec des animations autour du monde de l’audiovisuel : atelier sur les techniques du son et de l’image avec l’ESRA, concours de cuisine pour les 6-12 ans « Les mini-chefs »orchestré par de grands chefs étoilés français et de la Principauté de Monaco, grand casting pour les enfants avec tournage d’une scène culte du cinéma français… Le Festival des Héros de la TV à Beausoleil, un évènement chaleureux, populaire et en entrée libre pour tous les fans des fictions françaises.

« Les Héros de la TV »

6, 7 et 8 octobre

Place de la Libération

Théâtre Michel Daner

Buffet du samedi 7 octobre Square Camille Blanc

