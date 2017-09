Les enfants roule contre le Cancer

Une journée de sensibilisation pour les enfants qui combattent les cancers pédiatriques et les maladies rares…..

Le CANCER chez nos enfants !!!

Avec 500 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité des enfants par maladie. Et pourtant moins de 2 % des fonds dédiés à la recherche anti-cancer sont alloués aux cancers pédiatriques.

J’ai voulu ce site afin de prendre le relais pour mieux communiquer entre nous parents, familles, atteints par ce fléau qui nous ronge de l’intérieur.

A la suite de l’envol de notre jedi le 7 mars 2014, après 4 années d’un combat à armes inégales, poursuivre pour moi son combat était une nécessité vitale.

Faire connaitre cette joie de vivre qui l’animait sans se soucier de la terrible issue. Nous, ses parents, son grand frère, sa famille et ses amis, nous sommes passés par tous les stades de la maladie. Autant de moments très durs que de moments de joie. Alors je peux vous affirmer que j’ai une certaine légitimité à parler du cancer et de son environnement.

Quand l’épée de Damoclès tombe au couperet final et bien on n’arrive pas à réaliser même si….

Il était bien même si quand il était malade, il était là… Et maintenant il n’est plus là et c’est moi, nous qui ne sommes plus bien du tout. Un équilibre précaire, mais un équilibre quand même entre la vie et la mort.

Tout le monde est concerné, tout être humain. Le cancer n’a pas de passeport, ni de couleur, ni de frontière et encore moins d’états d’âmes . Il a tout les droits et tous les pouvoirs.

Je souhaite à travers ce site dédié à notre enfant, à nos enfants, relayer le pouvoir que j’ai, celui de m’exprimer et de faire connaitre la vérité et d’arriver à proposer des solutions de vie, d’échanger avec vous autres sur ce FLEAU. Car qui mieux que nous parents DESENFANTES pouvont PARLER !!

Voilà pourquoi aussi je m’associe à une famille, à un père comme moi que je considère comme un « frère » de cœur, un frère de combat pour mener à bien cette bataille afin que nos enfants puissent avoir le droit de guérir sans trop souffrir et non pas être amener à essayer de survivre pour exister.

A travers ce site pour aurez l’occasion de vous exprimer, de pouvoir agir et là est l’essentiel. Il nous faut nous associer et non pas être éparpiller pour se faire entendre.

Tous UNIS contre le CANCER.

