📌 Les 34e Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre 2017 !

Placées sous le thème de la jeunesse, les #JEP 2017 sont une belle occasion pour s’adresser aux jeunes générations et valoriser l’action et l’engagement des associations et réseaux des Villes et Pays d’Art et d’Histoire dans la préservation du patrimoine architectural, urbain ou botanique.

👉 Découvrez le programme proposé par la Ville de Menton : https://www.agenda-menton.fr

