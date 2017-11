Le Forum Retraite Du 13 Au 16 Novembre

Toutes les informations nécessaires et une aide précieuse et personnalisée en accès libre pour bien préparer votre temps de retraite… La ville de Beausoleil en partenariat avec la CRAM Sud Est organise un Forum Retraite. Actifs et futurs retraités pourront y recueillir le maximum d’informations sur la constitution de leur dossier et leurs droits à la retraite…

Durant toute une semaine, du lundi 13 au jeudi 16 novembre le Forum Retraite propose à ses visiteurs de rencontrer les différents organismes de régime général français, monégasque, italien dans une formule en accès libre. L’information portera également sur les droits en matière de retraite complémentaire, artisanale, commerçante, agricole…

DES CONSULTATIONS PERSONNALISEES

Des conseillers de chaque caisse recevront individuellement et sans rendez-vous les visiteurs, pour répondre à toutes les questions, éditer des relevés de carrière, en vérifier l’exactitude et y faire apporter d’éventuelles modifications.

Si vous êtes né(e) dans les années 1957 à 1962, vous obtiendrez automatiquement :

– votre situation actuelle du nombre de trimestres de cotisations versées aux organismes de retraite ;

– une simulation du montant de votre retraite ;

– l’ensemble des renseignements que vous souhaitez obtenir concernant votre future retraite.

FORUM COTE PRATIQUE

Les différents organismes de retraite présents sur le site :

– la CARSAT (Caisse Assurance retraite et de Santé au Travail),

du 13 au 16 novembre en journée continue

– l’INAS (Association d’Aide aux Travailleurs Italiens en France),

du 14 au 16 novembre en journée continue

– MSA (Mutualité Sociale Agricole),

14 novembre en journée continue

– CAR Monaco (Caisse Autonome des Retraites à Monaco),

du 14 au 16 novembre en journée continue

– CICAS (Centre d’Information, de Conseils et d’Accueil des Salariés)

du 13 au 16 novembre en journée continue

Avec la participation le 14 novembre en journée continue,

de l’APREMAS (Centre de Coordination du dépistage du cancer)

& de l’AFD06 (Association des Diabétiques des Alpes-Maritimes) le 16 novembre (dépistage gratuit)

Forum Retraite – du 13 au 16 novembre

Espace d’accueil « Le Centre »

15 rue Jules Ferry

(Derrière l’Hôtel de Ville)

Accueil du Public :

Le lundi 13 novembre, à partir de 14h

Les mardi 14 et mercredi 15 de 9h à 17h non-stop

Le jeudi 16 novembre, de 9h à 11h45

Pour tous renseignements : 04 93 10 66 00 / 06 61 89 48 43 Toutes les informations nécessaires et une aide précieuse et personnalisée en accès libre pour bien préparer votre temps de retraite… La ville de Beausoleil en partenariat avec la CRAM Sud Est organise un Forum Retraite. Actifs et futurs retraités pourront y recueillir le maximum d’informations sur la constitution de leur dossier et leurs droits à la retraite…

Durant toute une semaine, du lundi 13 au jeudi 16 novembre le Forum Retraite propose à ses visiteurs de rencontrer les différents organismes de régime général français, monégasque, italien dans une formule en accès libre. L’information portera également sur les droits en matière de retraite complémentaire, artisanale, commerçante, agricole…

DES CONSULTATIONS PERSONNALISEES

Des conseillers de chaque caisse recevront individuellement et sans rendez-vous les visiteurs, pour répondre à toutes les questions, éditer des relevés de carrière, en vérifier l’exactitude et y faire apporter d’éventuelles modifications.

Si vous êtes né(e) dans les années 1957 à 1962, vous obtiendrez automatiquement :

– votre situation actuelle du nombre de trimestres de cotisations versées aux organismes de retraite ;

– une simulation du montant de votre retraite ;

– l’ensemble des renseignements que vous souhaitez obtenir concernant votre future retraite.

FORUM COTE PRATIQUE

Les différents organismes de retraite présents sur le site :

– la CARSAT (Caisse Assurance retraite et de Santé au Travail),

du 13 au 16 novembre en journée continue

– l’INAS (Association d’Aide aux Travailleurs Italiens en France),

du 14 au 16 novembre en journée continue

– MSA (Mutualité Sociale Agricole),

14 novembre en journée continue

– CAR Monaco (Caisse Autonome des Retraites à Monaco),

du 14 au 16 novembre en journée continue

– CICAS (Centre d’Information, de Conseils et d’Accueil des Salariés)

du 13 au 16 novembre en journée continue

Avec la participation le 14 novembre en journée continue,

de l’APREMAS (Centre de Coordination du dépistage du cancer)

& de l’AFD06 (Association des Diabétiques des Alpes-Maritimes) le 16 novembre (dépistage gratuit)

Forum Retraite – du 13 au 16 novembre

Espace d’accueil « Le Centre »

15 rue Jules Ferry

(Derrière l’Hôtel de Ville)

Accueil du Public :

Le lundi 13 novembre, à partir de 14h

Les mardi 14 et mercredi 15 de 9h à 17h non-stop

Le jeudi 16 novembre, de 9h à 11h45

Pour tous renseignements : 04 93 10 66 00 / 06 61 89 48 43







Source