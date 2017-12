Johnny Hallyday est décédé à l’âge de 74 ans Radio Top Side lui rendra hommage ce soir en direct

Radio Top Side rendra hommage ce soir a Johnny Hallyday

A ce monument de la chanson française avec une émission spécial de 18h à 20h, présentée et animée par Patrice et Jérôme, pour saluer « la dernière idole de la France » et un « French Elvis »

Son épouse Laeticia a annoncé sa disparition dans un communiqué publié peu avant 03 heures du matin mercredi 6 décembre.

Ce monument de la chanson française luttait depuis des mois contre un cancer des poumons.

Voici quelques souvenirs en musique nous partagerons ensemble en direct ce soir.

Souvenirs, souvenirs (1960)

C’est l’un des quatre titres du deuxième super 45 tours de Johnny Hallyday. Sorti en juin 1960, Souvenirs, souvenirs, adaptation d’un tube américain, lance le jeune Johnny. Cette chanson mélancolique ne lui était pourtant pas destinée. Elle avait été écrite pour une strip-teaseuse reconvertie dans la chanson, qui était sur le même label que Johnny, Vogue.

Retiens la nuit (1962)

C’est carrément Charles Aznavour qui lui écrit cette chanson, trouvant que le jeune homme, dont il s’est pris d’affection, manque de bons textes sur des ballades tendres. Le succès est énorme. On entend ce slow dans le film Les Parisiennes, sorti la même année.

Le pénitencier (1963)

Incontournable, cette chanson traditionnelle interprétée par Bob Dylan en 1961 est reprise par le groupe rock anglais The Animals qui l’installe au sommet des hits. Le soldat Smet l’entend à la radio. Il téléphone à son ami Hugues Aufray pour qu’il l’adapte en français. Le pénitencier est né. Plus d’un million de fans de Johnny achèteront le 45 tours.

Que je t’aime (1969)

Johnny Hallyday évoque un jour un texte au compositeur Jean Renard. Il se trouve que ce dernier vient de composer un air sur d’autres paroles du même auteur et que ce nouveau texte correspond à la musique. Il intervertit les paroles des deux chansons, replace les « Que je t’aime » des couplets dans le refrain. Et la chanson… reste dans un tiroir ! C’est Maritie Carpentier qui l’entend et s’en enthousiasme. C’est l’une des plus belles chansons d’amour de Johnny.

Gabrielle (1976)

Cette chanson anglaise, appelée The King is dead, de Tony Cole est d’abord proposée à Michel Sardou, qui la décline. Johnny s’intéresse lui à la mélodie martelée. Et demande à son pote Long Chris de l’adapter en français. La clé est trouvée quand Long Chris a l’idée de remplacer les syllabes de « King is dead » par « Gabrielle ». Le reste suit. La phrase « J’ai refusé, mourir d’amour enchaîné » est à chanter les poignets croisés au-dessus de la tête…

J’ai oublié de vivre (1977)

Écrite par Pierre Billon, fils de Patachou, ami et compositeur pour Michel Sardou, elle a tout, pour Johnny, de la chanson autobiographique, que son public va adorer. De manière plus surprenante, elle va aussi plaire à Julio Iglesias qui va l’adapter et lui permettre de faire le tour du monde.

Quelque chose de Tennessee (1985)

Qui l’eut cru ? L’immense auteur Michel Berger écrit pour le rockeur Johnny… C’est la première fois que Johnny confie tout un album à un auteur-compositeur de renom. Il ne va pas le regretter. Michel écoute les goûts de Johnny, notamment pour les films d’Elia Kazan, dont plusieurs sont des adaptations des pièces de théâtre du dramaturge Tennessee. On connaît la suite.

Je te promets (1987)

Après Berger, Goldman ! Les deux hommes se sont rencontrés. Ils s’apprécient. À Goldman, l’écriture du 35e album d’Hallyday. Un album de ballades, avec son lot de hits, dont Je te promets, très belle déclaration d’amour.



Marie (2002)

En dénonçant les atrocités de la guerre, par le biais du témoignage d’un soldat qui s’adresse à sa fiancée Marie, Gérald de Palmas écrit un immense tube à Johnny, enregistré avec un orchestre symphonique et la patte d’Yvan Cassar.