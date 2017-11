[Jeune public : Théâtre Chou]

Le mercredi 22 novembre, entrez dans la forêt profonde à la rencontre des loups de notre enfance, toute la famille prendra plaisir à cette promenade déjantée.

D’après « le loup et l’agneau », le « petit chaperon rouge » et la « chèvre de Monsieur Seguin » librement adaptés, venez frémir et rire, grands et petits ! 🎭

📍Salle Saint-Exupéry 🕒 15h // Réservations : 06 10 42 68 61 // Tarif : 6€

#Menton #VilledeMenton







Source