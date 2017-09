Images du Contrôle routier du bord de mer à Menton ce matin

Une opération qui a duré 2 heures, avenue du soleil à Menton ce Matin ou 54 infractions on été relevées (41 procès verbaux + 13 consignations) : franchissement ligne blanche, vitesse, plaque non conforme, vitres teintées, téléphone, ceinture de sécurité

Dix effectifs de la police nationale dont le commissaire LE POLLOZEC Frédéric + 3 effectifs de la police municipale de Menton étaient présent sur place, en présence de Madame le sous-préfet Nice-Montagne, Gwenaëlle CHAPUIS et du maire de Menton, Jean-Claude GUIBAL.

les images

