❌ Feux d’artifice interdits pour les fêtes ! ❌

Afin de prévenir tout trouble à l’ordre public susceptible de survenir pendant les fêtes de fin d’année, les interdictions suivantes ont été arrêtées par le préfet des Alpes-Maritimes :

1. La vente des artifices de divertissement (« feux d’artifice »), quelle qu’en soit la catégorie, est interdite les 23, 24 et 25 décembre 2017 inclus et les 30 et 31 décembre 2017 inclus ainsi que les 1er et 2 janvier 2018 inclus.

2. La détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, est interdite les 23, 24 et 25 décembre 2017 inclus et les 30 et 31 décembre 2017 inclus ainsi que les 1er et 2 janvier 2018 inclus sur la voie publique et en direction de la voie publique.

▶️ Ces interdictions s’appliquent à l’ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes.

