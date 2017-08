Faites le plein d’activités pour la rentrée avec le Forum des associations

Pour sa sixième édition, qui se déroulera le samedi 9 septembre au palais de l’Europe et dans les jardins Biovès, le Forum accueillera plus de cent-trente associations dont une cinquantaine en extérieur. De quoi trouver à occuper son temps libre et celui de ses enfants !

En effet, il est parfois difficile de savoir quelle activité sera la mieux adaptée à son rythme et surtout à ses envies. Lors de cette grande manifestation annuelle, les membres des associations, les intervenants ainsi que les animateurs répondront à toutes vos questions, vous conseilleront sur le choix de l’activité qui rythmera au mieux votre année et procèderont éventuellement à votre inscription.

Et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges avec la présence d’associations culturelles, sportives, économiques, environnementales, folkloriques, humanitaires, sociales, etc. Sans oublier les club-services tous issus du bassin mentonnais ! Seules les associations patriotiques manqueront à l’appel, retenues par une cérémonie commémorative.

Tout au long de la journée, animations et démonstrations seront également présentées aux visiteurs qui pourront ainsi se faire une meilleure idée des différentes activités proposées.

Organisé pour la sixième année consécutive par le Centre communal d’action sociale de la Ville (CCAS), le Forum des associations connaît depuis son lancement un franc succès auprès des Mentonnais puisqu’ils sont plus de cinq-mille à venir se renseigner chaque année.

Un bel engouement donc pour ce grand rendez-vous annuel qui ne pourrait avoir lieu sans l’implication et le dynamisme de tous les bénévoles œuvrant au sein des associations, symboles de la forte solidarité qui existe à Menton ! Palais de l’Europe (1er étage) et jardins Biovès Samedi 9 septembre – De 10h à 18h Entrée libre – 04 92 41 76 00