Exposition photographique collective « 4 x 4′ »

Le but de l’Association PHOTON est de promouvoir l’art en général et la photographie régionale en particulier, en organisant d’une part un parcours d’expositions dans des lieux commerciaux, associatifs ou culturels et d’autre part, des manifestations collectives de nature événementielle.

Ce collectif d’artistes est actuellement composé de 28 photographes.

4X4

Quatre quatre.

Appréhender le même par le plusieurs. Contourner la solitude essentielle de la photographie, briser son unité en choisissant la vision fragmentée, la vision éventail. Composition multiple, croisée à quatre entrées, quatre tentatives pour mieux capter le mystère, quatre précisions qui s’apprêtent. Parce que l’objet, le même, résiste, il faut lui opposer cette diffraction poétique. Comme les quatre saisons d’une chose. Mettre à jour, à vue, le travail en train de se faire : on s’approche de l’objet, on change l’angle de vue, on essaye, on invente des harmonies, des connivences. Ce faisant, ce qu’on éclaire ainsi, ce sont les multiples petites variations. Privilégier le petit à petit, le dévoilement progressif à l’affirmation d’un coup. Préparer le piège, subtilement.

Les photographes du Collectif Photon ont aimé préparer ces traquenards subtils pour, au sens premier, captiver le regard. Vous laisserez-vous piéger?

Rémi Tournier

Du 18 novembre 2017 au 3 février 2018, la galerie d’Art Contemporain du palais de l’Europe accueillera les photographies de :

Albert BOUCHOUCHA, Bernard OLLIVIER, Christian NICOT, Christophe DENTINGER, Dominik GARCIA, Elisabeth NICOT, Henri LIMOUSIN, Jacqueline MIOT, Jean-Michel BOCKLER, Luca IZZO, Michèle BRIGNONE, Patricia BOITE, Philippe PANIZZOLI, Rémi TOURNIER, Serge NERINI, Valérie MARCO, Viviane MARCHIONI, Jean-Claude FAYET.

Contact :

www.associationphoton.com

06 50 60 48 88 – chris.nicot@yahoo.fr

