Echanges culturels Beausoleil Alba Exposition peinture

Renato Cane CAREN peintre figuratif et graphique expose en cette rentrée à Beausoleil, à l’occasion de la remise de la « Truffe blanche d’Alba » les 16 et 17 septembre prochains dans le cadre des échanges culturels entre Beausoleil et Alba.

Depuis 1970 jusqu’à aujourd’hui, il a participé à plus de 200 expositions en Italie et à l’étranger.

Très renommé en Italie et dans les principales galeries européennes, il a participé à plusieurs expositions et concours d’art qui l’ont conduit de New York à Tokyo en passant par toute l’Europe.

Très souvent primé, on retrouve ses œuvres dans de nombreuses collections à travers l’Europe. Il organise beaucoup d’expositions et concours des peintres.

Salué par la critique, il est présent dans les catalogues d’art et on parle de lui dans les journaux, radios et télévisions.

Ses tableaux représentent paysages, fleurs, portraits et ses nouvelles techniques « Arte in bottiglia » réalisées sur des bouteilles de vin de qualité.

Les techniques utilisées : huile, pastel, aquarelle, acrylique et sculpture.

Exposition Galerie Culturelle

34 Bd de la République

