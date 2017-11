DJ Vibe Vendredi 22h / 23h

Soulful Underground

Dj Vibe vous donne rendez vous chaque vendredi soir sur Radio Top Side pour une heure de mix 100% Soulful,Deep, Garage.

History

DJ VIBE officie sur la scène musicale depuis prêt d’une trentaine d’années. Il se dirige très jeune vers le style disco/funk à l’âge de 14 ans.

A l’époque, il découvre les consonances disco et funky des artistes comme James Brown, Michael Jackson, Madonna et autres Evelyn King, George Clinton et Bootsy Collins.

De plus et dès cette période, il est fasciné par les mix endiablés des DJs déjà très pointus et calibrés.

Il commence donc à mixer le funky style avec du matériel de fortune et débute sa collection de vinyles.

Tout ceci le conduit naturellement vers l’animation radio et la réalisation de soirées Djing (discothèque/private party/festival).

Durant les années 90, il anime sur la région Grand Toulouse l’émission Vibration-funk qui deviendra ensuite le nom de sa production. Cette émission reste encore gravée dans les esprits des Toulousains et autres régions du Sud Ouest.

Début des années 2000, il travaille sur 2 radios et fait évoluer son émission en tant que « FUNK ANTHOLOGY ». Cette émission reste actuellement la rampe de lancement de la production et des soirées clubbing.

De plus, sur la même période, il développe d’autres thématiques et concepts tels que des émissions et shows mix électro nouveautés, house garage/soulful ou encore RnB/Hip Hop.

Dans le même temps, DJ VIBE intensifie les soirées dans les clubs à la fois sur la cote d’azur avec des prestations au CYTHERE, au CAVO, au SAINT HILAIRE mais aussi devient résident dans plusieurs clubs toulousains comme la NITRO (capacité 1000), le LR (capacité 500) et surtout l’APOSIA plus grand club de France (multisalle capacité 10000).

Ces prestations sont très appréciées et restent encore aujourd’hui dans toutes les mémoires.

Par toutes ces activités, il côtoie les plus grands comme KHEOPS, TRUTH HURTS, THOMAS G & SWADE, SCAN X, DOMINIQUE TORTI (Daft Punk) et bien d’autres.

Avec l’avènement de la décennie actuelle et des nouvelles technologies de communication (internet, i phone, i pod, tablette), les productions et réalisations de DJ VIBE migrent vers le domaine numérique.

De ce fait et à aujourd’hui, de nombreux partenaires radios FM, web radios, plateformes professionnelles de production diffusent les différentes thématiques (électro, house, funk, RnB/Hip Hop, Ragga/dance Hall nouveautés).

Les émissions et les prestations de DJ VIBE sont aujourd’hui suivies partout en France (prêt de 300 radios) et sur tous les continents du monde (Brésil, Russie, Ukraine, Japon, Angleterre, Serbie, Norvège, Algérie, Afrique du Sud, Hollande, Italie, Argentine, Réunion, Bolivie, Nouvelle Zélande, Corée de Sud, Philippine, Australie, Canada, Etats-Unis, Inde, Emirat Arabes…)

Les sites web de Vibration-Funk ont largement dépassé les 100 000 visitent et continuent à augmenter.

Coté Djing, l’avènement des années 2010 et la large diffusion des productions de DJ VIBE contribuent à la réalisation de nombreuses dates dans les clubs et discothèques telles que Grenoble, Fréjus, Narbonne, Lyon, Hossegor, St Maximin, Bézier, Montpelier, Draguignan, Carcassonne…

Et l’aventure continue…

