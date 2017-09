Organisé par Menton Sourire

Le dîner en blanc est un rassemblement pacifique de type flash mob qui prend place chaque année dans plusieurs villes du monde.

L’Association des COMMERCANTS « MENTON SOURIRE » organise avec le soutien de la Mairie de Menton le premier DINER à PIQUE-NIQUE en blanc à Menton – SAMEDI 30 SEPTEMBRE de 19h00 à 24h00.

Tables et chaises en blanc seront mises à disposition sur l’ESPLANADE PALMERO en bord de mer à côté du Bastion.

Aucune place pourra être réservée ni privatisée et l’impératif, que les participants soit habillés en blanc comme les couverts et la déco de la table.



Dîner chic et élégant, la nourriture fast food est déconseillée. Pas de bière, ni de spiritueux. Rien que du vin et du champagne. Dans un panier à pique-nique, des mets de qualité et de la vaisselle porcelaine, verres à pied et coutellerie appropriée sont preferés.

Ambiance musicale ….. transmise par Radio Top Side! StayTuned!

