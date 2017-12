🎁🎄Découvez le dernier reportage réalisé pour notre chaîne MiTV : Noël pour tous ! 🎄🎁

Distribution de cadeaux, aux aînés ou dans les écoles, animations et repas intergénérationnels, chants, manèges, projections de film… Pour les plus petits ou pour les aînés, la Ville de Menton se met en quatre avec ses services de l’Education-Jeunesse et du CCAS, les bénévoles, les enseignants, les élus, etc. Jusqu’au Père Noël, tout le monde s’implique avec bonheur afin d’offrir à tout âge un moment d’échanges, de partage et de rires !

L’occasion de le (re)découvrir dans ce reportage spécialement réalisé pour les fêtes. Et quant à nous, l’occasion de vous souhaiter de très beaux moments en famille, entre amis, et avec tous ceux qui vous sont chers.

Joyeux Noël, pour tous !

https://youtu.be/nHNS9AXxw8IÀ Noël, la Ville de Menton met tout en œuvre pour que les petits comme les plus grands vivent de jolis moments de partage, d’échange et de rires, au cours d’…





