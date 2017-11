✨ Corsos nocturnes… Ferveur et zeste de folie jusqu’au bout de la nuit ! 🍋

Cette année encore, des chars plus surprenants les uns que les autres révèleront l’univers de Bollywood sur les rythmes et les sonorités des danses et des musiques indiennes à partir de 21h, les jeudis 22 février et 1er mars 2018.

En apothéose : un grand feu d’artifice sera tiré sur la baie à 22h30 ! 🎆

Réservations ➡️ http://bit.ly/2zZJQxP ⬅️

