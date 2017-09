[Conseil Municipal]

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire aujourd’hui à partir de 19h dans la salle du conseil.

▪️Ordre du jour▪️

· Mise à l’enquête publique du Schéma d’assainissement des eaux pluviales et de son plan de zonage à annexer au futur PLU,

· Tarif du Forfait Post Stationnement (FPS) et grille tarifaire du stationnement payant,

· Mise en zone payante – Quai Napoléon III,

· Participation communale pour la réalisation ou la restauration de décors peints dans le périmètre de la place Fontana déterminé par les délibérations n°222/16 du 7 novembre 2016 et n°34/17 du 17 février 2017,

· Rapport annuel sur le Service Public d’élimination des déchets présenté par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française – exercice 2016,

· Délégation de service public des bains de mer – avenant n°1 à la convention passée pour le lot n°1,

· Plage artificielle des Sablettes – mise en œuvre de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots n°2 et 5,

· Rapport d’activités de la société d’exploitation touristique de Menton « Le Casino Barrière de Menton » – saison des jeux 2015-2016.

