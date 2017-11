Congrès Régional 2017 de la Fédération des JCE de PACA

Le Congrès régional 2017 de la Fédération des JCE de Provence-Alpes-Côte d’Azur se tiendra le 2 décembre 2017 à CASTAGNIERS (Alpes-Maritimes).

Pour ce Congrès, dont le thème est Invictus – la Rome antique, le Bureau Régional 2017 et la JCE Métropole Niçoise vous ont concocté un programme inédit comprenant notamment, outre la rétrospective de l’année 2017 :

– l’élection du Bureau régional 2018 ;

– Ad lupum !, une aventure mêlant mystère, conspiration et surnaturel à l’époque des jours fastes de l’Empire ;

– Intelligence artificielle et citoyenneté(s), une conférence qui explore la nouvelle frontière de l’Humanité avec extraits de romans, de nouvelles, de films et de séries télévisées ;

– Coachez ! la formation qui vous fera du bien et fera du bien autour de vous.

—

CRP vendredi 1er décembre pour les présidents locaux

– Bilan moral des Jeunes Chambres Economiques locales

– Bilan Moral du BR

– 2 formations

– une activité team building

– Caucus des candidats au Bureau Régional 2018

– Election du BR 2018 pour les présidents locaux

– Cérémonie des Récompenses

– Soirée de gala (thème l’Empire Romain)

Et naturellement une soirée incroyable avec DJ Mike Panama !



