[Challenge] Tu es membre de la Jeune Chambre Economique Française, tu as 25 ans ou moins, alors apporte ta créativité et ta vision de notre mouvement.

Il te reste encore 3 semaines pour participer au challenge vidéo « Moi, jeune et jaycee, et toi? »

Crée ta vidéo sur ta vision de la Jeune Chambre (45 sec à 1 min max)

Si tu n’as pas vu les infos dans le CAFLASH#23, alors n’hésites pas à contacter Quentin Maupou au siège de la Jeune Chambre.

2 vainqueurs : prix du public / prix du jury

Les résultats seront communiqués au Mans, lors du 63ème congrès national de la JCEF

#AudaceJCEF #JCEF



