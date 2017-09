C’est toujours avec grand plaisir et ce de plus en plus régulièrement que nous sommes amenés à nous rendre dans cette merveilleuse commune de Castellar .

À chaque fois que je me retrouve sur cette splendide place Clemenceau, le temps s’arrête:

la quiétude du lieu, la Beauté, le silence et ses habitants qui arpentent les ruelles et qui vous accueillent chaleureusement !!