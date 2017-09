Campagne d’information 2017 sur les pluies intenses Méditerranéennes.

Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen connaissent des épisodes de pluies intenses (également appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires à forte concentration touristique : l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures.

Le territoire de l’arc méditerranéen a connu de nombreux épisodes dramatiques ces dernières années. Les plus récents sont ceux de janvier 2014 dans le Var, novembre 2014, octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes et le Var puis à l’automne 2016 dans l’Hérault, le Gard et la Corse. Ces derniers événements de l’automne 2016 n’ont causé que des dégâts matériels, aucun décès n’est à déplorer contrairement à la catastrophe d’octobre 2015 qui avait causé 20 morts.

Comme en 2016, il est aujourd’hui indispensable d’anticiper et de se préparer à de tels évènements majeurs dont la probabilité de plus forte survenue s’étend de septembre à mi- décembre.

Une campagne de communication nationale :

A la demande du Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire et du Ministre de l’Intérieur, plusieurs actions seront déployées pour prévenir les risques dus aux épisodes dits cévenols :

– Une campagne d’affichage et de communication sur les 8 bons comportements à avoir

face au danger et pour préparer un kit de survie est diffusée sur les radios locales et dans

la presse quotidienne régionale des départements : cette campagne fait l’objet de vagues

de diffusion depuis le 28 août 2017 et d’une conférence de presse du ministère le 31 août

2017.

– Les maires sont mobilisés pour sensibiliser au plus près les personnes en tenant compte

des situations et des besoins spécifiques ;

– L’ensemble des acteurs publics organise des actions de formation et d’information,

pilotées par les préfets, pour permettre aux territoires de mieux affronter ces épisodes et

de devenir plus résilients.

Des actions de prévention spécifiques :

Les actions nationales suivantes sont à noter :

– Les collégiens participent depuis 2015 à des actions de sensibilisation dans les collèges

concernés (soit pour la zone de défense 700 collèges, près de 400 000 collégiens et près

d’1 million de parents d’élève et d’adultes associés), portées par l’institut français des

formateurs Risques majeurs et protection de l’environnement (IFFORME) en lien avec les

rectorats.

– Les communes peuvent bénéficier de l’appui des outils d’anticipation des structures en

charge de la prévision et de la vigilance : Météo France pour les phénomènes atmosphériques et Vigicrues pour les inondations. Ces outils sont gratuitement

accessibles aux communes abonnées au service d’avertissement de pluies intenses à

l’échelle de commune (APIC). Depuis mars 2017, un nouveau service appelé Vigicrues

Flash permet à 10 000 communes métropolitaines de disposer d’un service

d’avertissement sur les crues soudaines des petits cours d’eau (https://apic.meteo.fr).

En complément de ces actions nationales, une coordination interrégionale a été décidée par le Préfet

de Zone de défense et de sécurité Sud afin d’améliorer la performance de la prévention des risques et de favoriser le travail interministériel et multipartenarial.

Cette décision a abouti à la création le 1er juin 2017 d’une mission dédiée (voir fiche annexe). A ce stade, les actions locales suivantes sont à noter :

Selon les territoires, des réunions d’information et des actions de communication ciblées à

l’intention des maires seront organisées par les préfets de département.

L’ensemble des Commissions Départementales des Risques Naturels Majeurs (CDRNM) sera

convoqué d’ici l’automne.

De nouveaux exercices de crise seront par ailleurs réalisés.

Malgré l’important dispositif déployé, il est essentiel que chacun d’entre nous soit

particulièrement vigilant et respecte les 8 bons comportements en cas de risque pluie inondation, tels qu’exposés dans la fiche annexe dédiée.

***

Pour en savoir plus :

Campagne pluie inondation 2017 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/campagne- pluieinondation Carte de vigilance météorologique de Météo-France : http://vigilance.meteofrance.com/

Site de vigilance Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/

Site d’avertissement APIC et Vigicrues Flash : https://apic.meteo.fr

Site internet du HCFDC dédié à la résilience des populations durant les 72 heures suivant à une crise: http://ff72.org/

Mission interrégionale pour la coordination de la prévention des risques d’inondation :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

http://www.var.gouv.fr/

