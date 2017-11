Association Justice Pour Les Animaux en direct sur Radio Top Side Mercredi 29 Novembre à 18h

Mme Chantal Fontanesi, Présidente bénévole de l’association jpla06 sera notre invitée en studio, le Mercredi 29 novembre à partir de 18h, pour nous parler de l’Association « Justice Pour Les Animaux ( A.J.P.L.A ) » :

Tchat et Vidéo en direct Pour participer à émission et poser vos questions.

Voici en quelques lignes un condensé de leurs actions, qui seront évoquées au micro de Radio Top Side

Ils ont pu grâce à leur association, changer le monde de leurs petits protégés qui vivaient avant leur sauvetage dans des conditions indignes et inhumaines. Ces petites victimes qui étaient impuissantes pour se défendre étaient soit malades, sous-alimentées, blessées, terrorisées car battues, attachées, enfermées dans des garages, des grottes, des cages, des coffres de voiture, sur des balcons au milieu de leurs excréments, et ce, comme de simples objets.

La souffrance que subissent ces petits êtres sans défense est intolérable, inacceptable et l’engagement de l’association sur le terrain est total pour leur venir en aide.

L’Association Justice Pour Les Animaux a pour but :

– De demander aux autorités compétentes, et ce, pour une justice plus juste et sévère, le respect et la stricte application des lois en vigueur, qui protègent les animaux, de ne plus classer sans suite les plaintes déposées, de prendre en considération la souffrance animale en condamnant les personnes maltraitantes à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives

– De porter secours à tout animal en souffrance, en effectuant des enquêtes pour mauvais traitements suivies d’un dépôt de plainte.

– De faire soigner chacun de nos petits protégés qui sont en majorité en très mauvais état car en grande détresse physique et psychologique, et pour ce faire, nous travaillons avec une vingtaine de cabinets vétérinaires, un éducateur canin et une comportementaliste.

L’association assure l’intégralité des factures vétérinaires, les séances d’éducation, en plus la nourriture pour certains, et ce, jusqu’à leur adoption finalisée plusieurs mois après leur sauvetage,

– Rechercher les familles d’accueil-relais le temps de leur rétablissement

– Rechercher ensuite leurs familles de « coeur » adoptantes

– Assurer les prés et post-visites

Toutes les personnes de l’équipe sont bénévoles. La cotisation annuelle est de 20 euros. Nous demandons une participation à l’adoption de 130 euros pour un chat et de 260 euros pour un chien, en sachant que tous nos petits protégés sont stérilisés, identifiées, vaccinés, vermifugés avant leur adoption. Nous assumons également à vie les factures vétérinaires et la nourriture de plusieurs de nos Mamies et Papys trop âgés et malades pour être adoptables.

AJPLA Mme Chantal Fontanesi, Présidente bénévole asso.jpla06@gmail.com