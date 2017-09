AIDONS l’association « L’attrape rêve » – Leetchi.com

Bonjour à tous,

Je lance aujourd’hui un appel à la solidarité pour réaliser le rêve de l’association Mentonnaise «Attrape-Rêves» à financer leurs travaux d’impression pour la réalisation d’un livre destiné aux lecteurs de 3 à 6 ans, ceci afin de venir en aide aux enfants hospitalisés. Le livre est bouclé, les illustrations réalisées et la mise en page faite, il s’agit d’un long travail, fruit de nombreuses collaborations.

Pour aboutir à la réalisation de ce livre, l’association a besoin de récolter 1200€ afin de financer l’impression des 250 exemplaires.

Cette association a été créée par Romy Amoroso et quelques amis proches. Les enfants de Romy sont nés d’une grossesse gémellaire le 7 novembre 2000, mais sa fille Léa est née atteinte d’une maladie qui s’appelle l’atrésie des voies biliaires. Cette maladie concerne une naissance sur 15 à 20 000, elle empêche la bile de circuler par le foie et va directement dans le sang. Léa a du être opérée alors qu’elle n’avait qu’un mois et demi. Suite à cette opération elle a été très suivie et a fait malheureusement quelques allers-retours à Lenval durant son enfance et depuis ses 11 ans à l’hôpital la Timone à Marseille. Cette maladie peut entraîner une greffe du foie et depuis 16 ans toute la famille vit avec cette crainte car malheureusement d’autres enfants sont décédés de cette maladie.

En 2014, Léa a été victime d’un accident de la voix publique, un chauffeur l’a renversée et ne s’est pas arrêté, après l’avoir éjectée sur plus de 20 mètres sous les yeux de son frère. Cette étape a été très difficile pour la famille car Léa a été transportée à l’hôpital St Roch, elle n’avait que 13 ans et a du subir une splénectomie (retrait de la rate) et est restée dans un coma artificiel durant 3 semaines. Son pronostique vital a été engagé et il y a eu de nombreuses complications. Son réveil a été difficile et sa rééducation également mais Léa a été une battante.

Depuis toutes ces années difficiles, Léa et sa maman ont affirmé qu’elles entameraient une action pour améliorer les conditions des enfants hospitalisés.

Léa est capable d’oublier ses propres souffrances pour toujours regarder la chambre d’en face et la souffrance qui s’y trouve, et cela lui semble toujours pire que la sienne. C’est pour cette raison que l’association «Attrape-Rêves» a vu le jour en septembre 2016. Léa n’a pas voulu que l’action cible la recherche contre sa maladie, ni celle sur les accidentés de la route, elle voulait que ce soit plus global…

Pour information :

Cette association a pour but d’aider et d’améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et de leur famille. Par le biais de créations de projets en fonction des besoins des hôpitaux pour enfants de la région ainsi que des parents pour les enfants en hospitalisation de longue durée. L’association intervient, échange et communique dans les écoles.

Le siège social de l’association «Attrape-Rêves» est situé au 107 avenue de l’Ormea à Menton.

*Si nous atteignons l’objectif, une soirée d’inauguration autour du livre sera organisée!

Bien amicalement,

Anthony Malvault.

https://www.leetchi.com/c/association-de-lattrape-reve

AIDONS l’association « L’attrape rêve » – Leetchi.com

AIDONS l’association « L’attrape rêve » à financer les travaux d’impression de leur prochain livre pour enfants qui touche les 3 – 6 ans avec la participation d’une





Source