À Menton aussi, quelque chose de Johnny. Au lendemain de la disparition de John…

À Menton aussi, quelque chose de Johnny.

Au lendemain de la disparition de Johnny Hallyday, la Ville de Menton a souhaité rendre hommage à l’immense artiste qu’il fut, et qui se produisit ici. Populaire, c’est-à-dire proche de son large public, «Johnny» a traversé les époques, les modes – qu’il a même parfois façonnées – avec une gentillesse et une énergie sans égales. Son sourire, sa bienveillance, ont accompagné quatre générations de Français avec plus d’un millier de titres mémorables.

C’est la raison pour laquelle Menton a choisi d’en diffuser quelques-uns des plus beaux : ce jeudi jusqu’à 19h, la voix de « l’idole des jeunes » résonnera dans les rues de la cité.

En les écoutant, et en les fredonnant même, les Mentonnais, comme tous les Français, seront en pensée avec lui, aux côtés de sa famille, et de tous ceux qui l’aimaient, si nombreux.

