Vous êtes peut-être l’héritier d’une assurance-vie oubliée, et ce site vous permet de la vérifier

3,7 milliards d’euros dorment dans les banques et à la Caisse des dépôts. Une partie de cet argent vous revient peut-être, sans que vous ne soyez au courant.

C’est le constat fait par l’Etat un an après l’entrée en vigueur de la loi Eckert en janvier 2016. Pour y remédier, la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) a créé le site internet ciclade.fr permettant de vérifier si des sommes issues de comptes inactifs et de contrats d’assurance-vie non réclamés reviennent à de potentiels bénéficiaires.

Ces derniers peuvent ensuite faire une demande de restitution de ces avoirs.

La loi Eckert renforce les obligations des établissements financiers vis-à-vis des fonds non réclamés. Les banques doivent notamment recenser les comptes d’épargne salariale et les contrats d’assurance en déshérence pour ensuite les transférer à la CDC.

Les banques doivent attendre 10 ans d’inactivité avant de clôturer un compte et d’en transférer le produit. Les avoirs des assurances-vie sont versés à la CDC si aucun bénéficiaire ne s’est manifesté 10 ans après le décès du souscripteur.

Passé 30 ans d’inactivité, l’argent revient automatiquement à l’Etat.