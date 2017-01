Vendredi 13 janvier Saint(e) Yvette – Aujourd’hui: Retour au calme après une nuit agitée

Le vent est moins fort dès ce matin. Des rafales voisines de 60 à 70 km/h persistent sur l’ensemble du littoral atlantique, les côtes de Manche et le Nord-est. Elles peuvent être plus soutenues sur le littoral nord avec des pointes à 90 km/h. Le vent reste fort près du relief des Alpes et des Pyrénées.

Des Pays de Loire aux Hauts de France en passant par l’Ile de France, des averses de neige perdurent en début de matinée. Les sols peuvent être blanchis. Dans l’après-midi, un retour neigeux est attendu sur le nord du pays. Il concerne plus particulièrement les régions de la Normandie aux Ardennes, excepté le littoral. On attend entre 5 et 10 cm de neige au sol. Ces giboulées de neige gagnent l’est. Les faibles averses de la matinée de la région lyonnaise au Nord-Est se renforcent. La neige tient au sol jusqu’en plaine. Dans l’après-midi, la moitié ouest retrouve un temps plus clément avec des éclaircies. Un risque d’averses persiste sur les côtes.

Dans le Sud-Ouest, le temps reste humide avec de nombreuses averses en matinée. Elles se cantonnent aux massifs pyrénéens dans l’après-midi et donnent de la neige à basse altitude. Dans le Sud-Est, les conditions sont plus calmes, malgré un vent de nord-ouest qui reste soutenu, principalement en Corse qui peut connaître également quelques averses.

De faibles gelées sont attendues sur le Nord-Est, le Centre-Est, de l’Auvergne à la frontière belge ainsi que dans les terres de Normandie. Ailleurs, les minimales sont comprises entre 1 et 4 degrés, jusqu’à 7 à 9 degrés en Méditerranée. Dans l’après-midi, le thermomètre n’affiche pas plus de 1 à 4 degrés sur l’ensemble du Nord-Est, l’Auvergne et de la Normandie aux Hauts de France. Elles affichent 5 à 10 degrés sur le reste de l’hexagone, jusqu’à 12 à 15 degrés en Corse.