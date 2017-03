Valberg ferme, Auron et Isola 2000 restent ouvertes jusqu’au 23 avril

Dernier jour de ski à Valberg. La station a fermé son domaine skiable hier soir à 17 heures. Auron et Isola 2000 accueilleront skieurs et snowboarders encore un mois. Et les dernières chutes de neige devraient faire le bonheur des fans de glisse.

D’abondantes chutes de neige sont tombées sur le Mercantour. Une bonne nouvelle pour les stations de la Tinée qui seront ouvertes jusqu’au 23 avril. « En trois jours il est tombé entre 70 et 80 cm de neige, c’est parfait, se réjouit Michael Tessard, directeur d’exploitation d’Isola 2000, on a d’excellentes conditions de skiabilité, et nous aurons ainsi toutes les pistes ouvertes jusqu’à la fin de la saison, le 23 avril ». Du côté d’Auron, près de 60 cm de poudreuse ont recouvert les pistes. « Il a bien neigé, et il a fait froid, note Jean-Marc Bérard, directeur général des Stations du Mercantour, ça nous relance bien à la veille des vacances des Parisiens, puis celles des Azuréens. Avoir toutes les pistes ouvertes du haut en bas de la station, avec de la poudreuse, fin mars, c’est assez rare ».