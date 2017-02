Une trentaine de professeurs et d’enseignants spécialisés mentonnais ont manifesté devant l’académie

En cause, un document faisant état du remplacement d’un enseignant spécialisé aurait circulé par voie syndicale, mettant en alerte certains délégués syndicaux. « Il s’agit du remplacement d’un poste de ”maître E ” par un ”maître G ”», précise Christa Canquouet, déléguée syndicale SNUipp-FSU, faisant référence aux enseignants spécialisés du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.Pour cette psychologue scolaire auprès de dix-huit écoles du Mentonnais et de la Vallée de la Roya, «il faudrait que chaque école puisse bénéficier d’un maître E et d’un maître G, pour qu’aucune ne soit pénalisée et que tous les élèves bénéficient d’un soutien psychologique et pédagogique ».Suite à la commission technique de sectorisation départementale, qui s’est tenue en milieu d’après-midi, Christa Canquouet s’est dit « satisfaite ».

« Au bout d’une heure de discussion, un délégué syndical nous a annoncé que le poste de ”Maître E ” serait maintenu. Tout le monde est maintenu sur son poste », s’est réjouit la psychologue.

Nice-Matin.