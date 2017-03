Un camion termine sa course dans un restaurant après un accident à Castagniers (06)

Une collision en entre deux poids lourds s’est produite hier vers midi, sur la route métropolitaine 6202. Quatre personnes ont été blessées mais le pire a été évité car un des véhicule a terminé sa course dans un restaurant.

ait un peu plus de midi, au tout début service, quand les clients du restaurant du « 202 », un établissement de Castagniers au bord de la route métropolitaine 6202, ont eu la peur de leur vie. Les quatre personnes attablées en terrasse ont été alerté par les cris de la serveuse, qui a vu le camion foncer sur le restaurant. Le camion s’est encastré et a été stoppé par la structure du bâtiment.

Les quatre clients ont élé légèrement blessés et les dégâts matériels sont importants : la terrasse est détruite, tout comme les vitres, quelques tables et l’enseigne du restaurant. Le bilan de ce spectaculaire accident aurait pu être bien plus lourd.

Un demi tour intempestif selon un témoin

D’après, Nathalie Grimaud propriétaire de l’établissement contactée par téléphone, toutes les personnes qui étaient présentes sont sous le choc. Elle raconte que qu’un véhicule qui circulait sur sa voie a été heurté par le deuxième qui faisait demi-tour. Le conducteur du premier véhicule a perdu le contrôle.

Gendarmes et pompiers sont immédiatement intervenus sur les lieux et la circulationa été un temps interrompue.